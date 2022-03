“Agrigento in musica”, è il progetto del saxofonista, Pietro Vitellaro

Far conoscere il territorio, le bellezze racchiuse in un posto unico nel suo genere, attraverso la musica che si fonde con scenari paesaggistici e culturali della città di Agrigento e non solo. E’ “Agrigento in musica”, il progetto del saxofonista, Pietro Vitellaro. “Un viaggio professionale – spiega l’agrigentino- che immerge il pubblico all’interno di un contest unico e attuale. Un percorso itinerante che toccherà le varie città d’italia e anche d’Europa, attraverso linguaggi musicali proiettati per la condivisione. Avrò l’onore ed il piacere di condividere questo progetto con grandi artisti, nonchè amici”.

Nel primo video, Pietro Vitellaro, sarà affiancato dal Maestro Salvatore Galante, che afferma: “Il progetto musicale ed artistico del Maestro Pietro Vitellaro è di grande valore , soprattutto scoprendo e conoscendo la sua professionalità e L’ intraprendenza nel realizzare questa idea, un’ iniziativa di ripartenza e di rinascita dopo il periodo di pandemia, che fa scoprire luoghi artistici di grande bellezza , unendo la sua arte del sassofono, un’arte di raffinata musicalità e tecnica come pochi ne conosco nell’agrigentino, un’ orgoglio della nostra terra che porta alto il nome della Musica professionale.”