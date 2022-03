Agrigento e i due nuovi assessori in giunta, il sindaco: “Figure tecniche per il bene della città”

“Due figure tecniche scelte per il bene di Agrigento.” Il primo cittadino, Franco Micciché, presenta così i due nuovi assessori che dal pomeriggio di ieri, 2 marzo, sono entrati a far parte della squadra di giunta: l’ingegnere Valeria Proto, e l’ex funzionario dell’ente, Maria Patrizia Lisci. Proto entra in quota “Diventerà Bellissima” e avrà la delega all’Urbanistica, Lisci, nomina fiduciaria del sindaco, si occuperà di Bilancio. “Maria Patrizia Lisci- dice il sindaco– ha lavorato per 40 anni al comune e per tantissimo tempo proprio nell’ufficio economato dell’ente, sa benissimo come funziona il comune dal punto di vista economico. Va a rafforzare lo staff e il mio auspicio è che possa contribuire e collaborare con il dirigente del settore per reperire i fondi del Pnrr.” Francesco Micciché parla di un “grido di aiuto ascoltato” riferendosi alla nomina di Valeria Proto: “Il portavoce di Diventerà Bellissima, Savarino- spiega- ha accolto il mio invito ad avere in giunta una persona competente e che vada a rafforzare l’ufficio tecnico e accelerare l’iter del PRG a cui ho, da qualche tempo, messo mano”. Così, dopo le dimissioni di Nino Costanza Scinta, designato da Forza Italia, lo scorso mese di giugno, e poi di Gianni Tuttolomondo in quota Diventerà Bellissima, lo scorso dicembre, la giunta Micciché torna ad essere composta da 9 assessori.