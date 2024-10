Agrigento si prepara a vivere una giornata di profondo lutto e riflessione. Oggi, mercoledì 23 ottobre, la città darà l’addio a Patrizia Russo, l’insegnante di 53 anni brutalmente uccisa dal marito, in un episodio che ha scosso le coscienze e scatenato una condanna unanime contro la violenza di genere. I funerali si terranno alle ore 15:30 nella chiesa del “Sacro Cuore di Gesù” in via Madonna delle Rocche, in un clima di forte emozione e solidarietà.

Per onorare la memoria di Patrizia, l’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, invitando i cittadini a unirsi in un minuto di silenzio che sarà osservato a mezzogiorno in tutti i luoghi pubblici. Le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta per l’intera giornata, un gesto simbolico che sottolinea la gravità del dramma che ha colpito la comunità agrigentina.

Il sindaco Francesco Miccichè ha voluto chiarire che il Comune non si farà carico delle spese per il rientro della salma e i funerali, ma ha scelto di contribuire personalmente alla raccolta fondi, spinto da un profondo senso di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.

Con rammarico, Miccichè ha annunciato che non potrà essere presente al funerale a causa di impegni istituzionali già programmati. Le spese per il trasporto della salma ad Agrigento sono state considerevoli, e sono in corso iniziative per raccogliere fondi necessari. La famiglia di Patrizia è supportata dall’avvocato Arturo Bonsignore, impegnato a garantire anche un aiuto psichiatrico.

Intanto, Giovanni Salamone, 61 anni, detenuto per l’omicidio della moglie, ha tentato di togliersi la vita nella casa circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria. Approfittando dell’assenza del compagno di cella, ha tentato il suicidio con un cappio rudimentale, ma è stato salvato dagli agenti della penitenziaria.

“Un intervento – ha commentato Leo Beneduci, segretario generale del sindacato – encomiabile. Nonostante la penuria di strumenti e organici, donne e uomini del corpo continuano a fare fino in fondo il proprio dovere con la massima professionalità.”

La funzione funebre sarà officiata dal vicario generale del Vescovo, don Giuseppe Cumbo, in un momento di grande tristezza per Agrigento, che si stringe attorno alla famiglia di Patrizia in questo momento di immenso dolore.

