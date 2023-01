Agrigento, in corso di attivazione l’assistenza domiciliare agli anziani

Ad Agrigento è in corso di attivazione il servizio comunale di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti, con i fondi dei piani di zona 2018-2019 e 2019-2020 tramite voucher digitali. L’assessore comunale alle Politiche sociali, Marco Vullo, spiega: “L’avviso è rivolto anche agli operatori economici che dovranno accreditarsi per la fruizione del servizio. Le domande dei beneficiari e degli operatori economici dovranno essere presentate tramite piattaforma telematica secondo le modalità descritte nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Agrigento nella sezione avvisi. L’assistenza è prestata nell’igiene e nella cura della persona, nella preparazione e nell’assunzione dei pasti, e nella gestione delle attività quotidiane”.