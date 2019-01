Agrigento, il gelo piomba sulla città: prevista anche la neve

Il primo week-end del 2019 potrebbe essere uno dei più freddi di tutto l’inverno. L’ultimo aggiornamento del modello europeo ECMWF è stato molto eloquente, tutto il sud italia verrà colpito da forte gelo e nevicate. Sono previste temperature sotto lo zero nella zona della Calabria meridionale, leggermente più alte in Sicilia. Ma non si esclude che Palermo e Catania potranno imbiancarsi e qualche fiocco colpire anche Agrigento. Il maltempo inizierà da domani mercoledì 2 gennaio e arriverà al suo clou tra giovedì 3 e venerdì 4 gennaio. Già dalla mattinata di sabato 5 il tempo inizierà a migliorare.