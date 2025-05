Agrigento, passo indietro sulla ZPRU in via Duomo: il Comune ritira la delibera dopo le proteste

Agrigento – Il Comune di Agrigento ha deciso di ritirare la delibera sulla ZPRU (Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica) in via Duomo, dopo le proteste sollevate da gestori di B&B e ristoratori, che avevano espresso preoccupazione per le ripercussioni sul loro lavoro. L’amministrazione comunale, travolta dalle contestazioni e dalle preoccupazioni espresse dal mondo del commercio, ha scelto di fare un passo indietro.

La discussione sulla ZPRU è stata aperta in Consiglio comunale il 6 maggio 2025, a seguito di una proposta dei consiglieri Zicari e Spataro. La delibera prevedeva una regolamentazione del traffico nella zona della Cattedrale di San Gerlando, una delle aree più frequentate di Agrigento, con l’intento di migliorarne la vivibilità e l’accessibilità. Tuttavia, il provvedimento è stato criticato dai commercianti locali, che temevano che la regolamentazione avrebbe danneggiato le loro attività, soprattutto in un momento cruciale per il turismo.

In aggiunta alle preoccupazioni sollevate dai cittadini, un intervento tecnico del consigliere Gramaglia ha messo in evidenza che la delibera non sarebbe stata applicabile senza l’autorizzazione preventiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo aspetto normativo ha messo ancora più in luce le carenze nella gestione del provvedimento e ha costretto l’amministrazione a ritirarlo, nel tentativo di evitare problemi legali e amministrativi.

La decisione del Comune di ritirare la delibera è stata accolta con un certo sollievo dai commercianti, che temevano che le nuove restrizioni avrebbero potuto limitare l’accessibilità e l’afflusso di visitatori in una delle aree più vitali della città.

Ora, l’amministrazione comunale dovrà rivedere la questione e trovare una soluzione che tenga conto delle esigenze di regolamentazione del traffico, ma anche della necessità di sostenere l’economia locale. Le preoccupazioni dei commercianti, infatti, non sono state affatto marginali, e il passo indietro del Comune sembra essere un tentativo di rispondere alle necessità di equilibrio tra sviluppo urbano e attività commerciali.

Il ritiro della delibera rappresenta l’ennesima sfida per l’amministrazione del sindaco Francesco Miccichè, che dovrà dimostrare maggiore attenzione e capacità di gestione, soprattutto quando si tratta di tematiche che coinvolgono direttamente la vita quotidiana dei cittadini.

