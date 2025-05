Si accendono i riflettori sul PalaMoncada: questa sera, alle ore 20:30, prende ufficialmente il via l’avventura playoff della Fortitudo Agrigento, che ospita Fidenza in gara 1 del primo turno della post season. Una sfida che promette emozioni forti e che arriva dopo una settimana intensa per gli ospiti, reduci da una gara giocata non a pieno organico contro Vicenza. L’assenza di alcuni elementi chiave, infatti, è legata all’impegno del 2 maggio nelle finali nazionali U19, che ha condizionato la formazione emiliana.

Ma ora tutto cambia. Con il roster al completo, Fidenza si presenta ad Agrigento con la voglia di stupire e con l’entusiasmo tipico di chi non ha nulla da perdere. Lo sa bene coach Daniele Quilici, che alla vigilia dell’incontro ha suonato la carica:

“Avversario ostico e imprevedibile. Rappresentano un bellissimo progetto e non credo che soffriranno la pressione di una partita così importante, quindi mi aspetto una gara dura, combattuta, in pieno stile playoff. Dovremo far valere la nostra pallacanestro, fatta di condivisione della palla, e reggere l’urto della loro incoscienza e fisicità. Mi auguro in un PalaMoncada bello carico che ci aiuti a raggiungere questo risultato per la squadra e per la città.”

Agrigento è pronta a fare la sua parte, dentro e fuori dal campo. Il sogno promozione passa anche da qui.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp