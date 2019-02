Agrigento, Hamel al mercato per diffidare ambulanti

L’assessore comunale all’Ecologia, Nello Hamel comunica che domani, venerdì 8 febbraio, accompagnato dai Vigili Urbani, si recherà presso il mercato settimanale di piazzale La Malfa per notificare agli ambulanti la seconda diffida per ottemperare all’obbligo della differenziazione dei rifiuti e del loro corretto conferimento presso i cassonetti messi a disposizione nell’area dell’isola ecologica. L’assessore Hamel ricorda che la violazione all’obbligo del conferimento dei rifiuti differenziati sarà sanzionata ed inoltre potrà comportare la sospensione o revoca dell’autorizzazione alla vendita dei prodotti nel mercato del venerdì. Nello Hamel confida nella collaborazione degli ambulanti per rendere più dignitoso il sito utilizzato e poter continuare con tranquillità la vendita di prodotti graditi alla cittadinanza.