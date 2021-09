Agrigento, Forza Italia: “Hub vaccinale al posto dell’info point turistico è stato un errore”

Così affermano in una nota i Consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Agrigento, che aggiungono:

“Da una parte si utilizzano centinaia di migliaia di euro dei proventi della tassa di soggiorno per spettacoli e proiezioni di film commerciali nei quartieri, e dall’altra si chiude l’info point dedicato ai visitatori della città di Agrigento.

Che l’amministrazione non abbia a cuore le sorti di tanti giovani che investono e continuano ad investire nel settore ospitalità ormai è evidente.

Che la campagna delle vaccinazioni di massa anti Covid sia importante, e che bisogna portare i vaccini nei luoghi della movida, è condivisibile. Chiudere però l’info point per trasformarlo in laboratorio per la somministrazione dei vaccini ci pare però l’ennesima scelta infelice e dettata dalla frettolosità del sindaco. Sarebbe stato opportuno che di certe soluzioni si parlasse con il Consiglio comunale, avremmo sicuramente potuto trovare una soluzione diversa, come ad esempio quella di utilizzare i camper come viene fatto nella stragrande maggioranza delle città italiane. Ci sono inoltre tanti locali di proprietà comunale nel centro cittadino che attualmente non sono utilizzati. Il sindaco avrebbe fatto bene a confrontarsi prima di adottare una soluzione che, occorre dire, non condividiamo e non è piaciuta nemmeno ai cittadini” – concludono i Consiglieri comunali di Forza Italia.