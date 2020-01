Agrigento Firetto, mentre altrove costruiscono la TAV qui aspettiamo collegamenti ordinari – VIDEO

“Mentre altrove si parla, legittimante di Tav e si costruiscono terze e quarte corsie autostradali, qui aspettiamo i collegamenti ordinari”.

Lo afferma il Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che ha preso parte alla manifestazione contro l’isolamento viario della Provincia di Agrigento: “Strade a scorrimento veloce in cui si avanza a passo di lumaca. Agrigento paga un isolamento infrastrutturale insostenibile e attende da sempre il diritto a una viabilità che la colleghi in tempi accettabili e in sicurezza col resto dell’isola e con gli aeroporti in particolare. Era giusto fare sentire uniti un solo grido”. GUARDA IL VIDEO