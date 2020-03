Agrigento, Firetto: massima allerta il picco al sud Ã¨ atteso i primi di aprile

Massima allerta. Il picco al sud è atteso tra la fine di marzo e i primi di aprile. Gli agrigentini devono continuare a restare a casa. Nel frattempo l’ospedale San Giovanni di Dio si attrezza aumentando la terapia intensiva da 8 a 12 posti, che saranno 14, utilizzando anche le sale operatorie. Il terzo piano dell’ospedale, che già ospita le terapie intensive, sarà adibito interamente ai posti per l’osservazione di pazienti Covid 19, trasferendo gli attuali reparti in altri settori dell’ospedale. Ho rivolto un accorato appello alla Protezione Civile nazionale e alla Regione Siciliana perché siano distribuiti urgentemente ai medici e agli infermieri i necessari presìdi per lavorare in sicurezza. In particolare mancano mascherine FFP2 e FFP3, senza cui i nostri eroi rischiano di ammalarsi e di non poter curare i malati.

Ad affermarlo è stato il sindaco di Agrigento Calogero Firetto sul proprio profilo social.