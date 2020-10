Agrigento, emergenza Covid: cimiteri chiusi l’1 e il 2 novembre

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, tenuto conto dell’incremento del numero dei contagi da Covid-18 nel territorio comunale, e in ottemperanza del Dpcm del Presidente del Consoglio, ha emesso un’ordinanza di chiusura, nei giorni di domenica 1 e lunedì 2 novembre 2020, dei cimiteri ricadenti all’interno del territorio cittadino.

I cimiteri cittadini saranno aperti al pubblico, nei giorni non soggetti all’ordinanza, dalle ore 7 alle ore 18.

“Si tratta – dichiara il sindaco Miccichè – di un sacrificio che chiediamo alla cittadinanza al fine di evitare pericoli maggiori in questo periodo in cui si presenta una recrudescenza dei contagi per Covid-19. Siamo certi che la popolazione comprenderà la nostra decisione”.