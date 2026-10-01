Due incidenti stradali hanno caratterizzato la giornata di oggi nel territorio agrigentino, mobilitando soccorritori e forze dell’ordine sia nel capoluogo sia nella vicina Porto Empedocle. Il bilancio complessivo parla di quattro persone rimaste ferite, fortunatamente nessuna delle quali in pericolo di vita. Il primo scontro si è verificato questa mattina lungo via Unità d’Italia, l’arteria a ridosso del popoloso quartiere di Fontanelle, nella zona nord di Agrigento. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori, si è verificato un violento impatto tra uno scooter e un’autovettura.

Ad avere la peggio sono state le due persone che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote; tra di loro anche un giovane studente che si stava recando a scuola prima che l’incidente interrompesse il suo tragitto. Entrambi i feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici, dopo i primi accertamenti, hanno escluso riserve sulla vita. Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e gestire il traffico veicolare rimasto paralizzato.

Nel pomeriggio, la cronaca stradale si è spostata in territorio di Porto Empedocle, precisamente lungo la Statale 115 in contrada Ciuccafa, un tratto già noto per la sua intensità di traffico. In questo secondo episodio sono stati tre i mezzi rimasti coinvolti in una pericolosa carambola: due autovetture e una moto. Anche in questo caso il bilancio è di due feriti, presi tempestivamente in consegna dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con le ambulanze. I passeggeri coinvolti hanno riportato fortunatamente solo lievi traumi.

Sul posto sono rimasti a lungo gli agenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e per coordinare le operazioni di rimozione dei mezzi e di bonifica della carreggiata.

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