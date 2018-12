Agrigento, droga nella sella della moto: 34enne nei guai

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno tratto in arresto l’agrigentino Salvatore Pitrone, 34 anni. L’accusa per l’uomo è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

I poliziotti hanno rinvenuto, all’interno della sella della sua moto, 10 panetti di hashish per un totale di circa un 1 kg.

Il ciclomotore era parcheggiato in via Venezia piccola arteria nei pressi di via Callicratide.

Pitrone è attualmente agli arresti domiciliari su disposizione del magistrato di turno.