Agrigento, donna in stato confusionale tenta di farsi investire

Sono stati momenti di panico quelli vissuti nella giornata di ieri in via Crispi, in piano centro di Agrigento.

A pochi passi dalla Caserma Anghelone della Polizia di Stato una donna in evidente stato confusionale, per motivo ancora sconosciuti, ha tentato di farsi investire dalle auto in corsa che stavano percorrendo la trafficata via.

Automobilisti increduli hanno cercato disperatamente di evitare la donna con brusche frenate e manovre azzardate. Un poliziotto in servizio presso la Questura di Agrigento, accorgendosi di quanto stava avvenendo, è intervenuto senza pensarci due volte salvando la donna. Poco dopo sono stati chiamati i soccorsi e la donna è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Al vaglio dei poliziotti i motivi che hanno spinto l’agrigentina al gesto.