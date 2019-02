Agrigento, autista derubato di 1000 euro

Stava rifornendo di gas un’attività lavorativa e, un volta sceso dal camion, ha lasciato per pochi attimi incustoditi un borsello con gli incassi della giornata e alcuni documenti. Ci sono voluti pochi attimi perché qualcuno se ne accorgesse e, in un batter d’occhio, rubare tutto quanto con un movimento repentino.

E’ successo l’altro giorno in viale delle dune, nel quartiere balneare di San Leone. L’autista, che si è distratto pochi minuti, ha subito un furto di circa 1000 euro. Il borsello, poco dopo, è stato ritrovato sul selciato di una via a Maddalusa, altro quartiere non molto distante da San Leone.

Un colpo che ha dell’incredibile per le modalità con cui è stato messo a segno.