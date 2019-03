Agrigento disperso in mare, lo si cerca tra Porto Empedocle e San Leone

Agrigento disperso in mare, lo si cerca anche al largo di San Leone.

Operazione di ricerca, lungo la costa tra San Leone e Porto Empedocle per un disperso in mare. L’uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, avrebbe parcheggiato l’auto e si sarebbe avventurato al largo. E’ scattato l’allarme che ha coinvolto la Capitanerie di Porto, con una motovedetta che hanno preso il mare alla ricerca del disperso. Sulla vicenda c’è ancora massimo riservo da parte della Capitaneria di Porto. Le ricerche continuano