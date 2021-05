Agrigento dice addio all’ex consigliere Maria Grazia Fantauzzo

Si è fermato il cuore di Maria Grazia Fantauzzo, per cinque anni è stata consigliere comunale di Agrigento. Era stata eletta nel 2015 con Agrigento Rinasce. Aveva 52 anni. Lascia il marito Lorenzo Capostagno e i figli Claudio e Roberto. A ricordarla, tra i tanti, anche l’ex sindaco Lillo Firetto: “Persona dolcissima. Perbene. Se ne è andata troppo presto. Rimarrà quella sua espressione limpida. Un ricordo nostalgico e bello insieme. Una tristezza infinita.” Anche l’ex presidente del consiglio comunale, Daniela Catalano ricorda Maria Grazia: “Il dolore di questa perdita è unanimemente avvertito da tutto l’ex gruppo consiliare, che le ha sempre riconosciuto un tratto umano di grande levatura. Il mio cordoglio non può ,infatti, prescindere dal ricordare le virtù della dolce collega scomparsa. Sobria, elegante, garbata, discreta, dispensatrice di miti consigli e ambasciatrice solidarietà verso gli ultimi, gli unici per i quali, squarciando quel velo di timidezza che la contraddistingueva, osava “chiedere” in occasione delle numerose iniziative benefiche nelle quali, costantemente, coinvolgeva l’Assise mancherà ai suoi cari, ai quali sinceramente ci stringiamo, ai suoi colleghi di lavoro, a noi tutti. Ciao Maria Grazia”. I funerali oggi pomeriggio, 8 maggio, alle 15 nella chiesa “Sacro cuore” del Quadrivio Spinasanta. Alla famiglia le sincere condoglianze del direttore di Agrigentooggi, Domenico Vecchio, e dell’ intero staff.