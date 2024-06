Una persone solare, gentile, un marito e padre esemplare: e’ morto all’età di 79 anni Gaspare Bruccoleri, ex dipendente dell’archivio notarile e assessore e consigliere del Comune di Agrigento. In tanti lo ricordano per la sua disponibilità e dedizione nello svolgere il suo lavoro e il ruolo amministrativo. I funerali saranno celebrati nella chiesa Madonna della Provvidenza, alle 15:30 di domani, 8 giugno. Condoglianze alla moglie e ai due figli, Giovanna e Francesco dalla redazione di AgrigentoOggi.