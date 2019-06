AGRIGENTO: DEVIS CAGNARDI IN POLE SU CARDANI, RAJOLA OUTSIDER

Secondo Spicchi Agrigento scioglierà entro il weekend la riserva sulla scelta del nuovo capo allenatore. Nel poker di colloqui effettuati dal presidente Salvatore Moncada il profilo più gradito sarebbe stato quello di Devis Cagnardi (SportLab Agency). L’ex coach di Reggio Emilia sarebbe in cima alla lista delle preferenze rispetto a Marco Cardani (Aldi/Artoni/Di Trani) con Riccardo Eliantonio e Marco Andreazza in seconda fila; in lizza potrebbe esserci ancora Stefano Rajola (Puccio Lapenna), impossibilitato al colloquio diretto durante la preparazione delle Final Four di B con Pescara, che potrebbe tornare in corsa in extremis.

Intanto si parla anche di Giacomo Zilli

UDINE: BIENNALE PER LORENZO PENNA, OCCHI SU AGUSTIN FABI E GIACOMO ZILLI

Sempre Spicchi d’Arancia scrive che Udine ha ufficializzato il rinnovo biennale con Lorenzo Penna (SigmaSports) e ora butti gli occhi su Agustin Fabi (IAM): la 29enne ala italo-argentina che nel 2018-19 ha militato a Latina (17.6ppg e 3.6apg) potrebbe essere l’alter ego di Riccardo Cortese, rinunciando ad Alessandro Amici attraverso l’escape dal contratto in essere. Piace anche Giacomo Zilli (Aldi/Artoni/DI Trani), 24enne centro originario di Cividale del Friuli che nelle ultime due stagioni ha militato era ad Agrigento e dove attende la scelta del nuovo coach per verificare la sua compatibilità con i piani tecnici futuri.