Agrigento consegna una prima indicazione politica forte, ma ancora tutt’altro che definitiva. Lo scrutinio è infatti ancora in corso e i dati attuali rappresentano soltanto una fotografia parziale di una tornata elettorale che ha portato alle urne 30.343 elettori. Numeri importanti, che raccontano una partecipazione significativa e una sfida politica vissuta con grande tensione e attenzione in tutta la città.

Al momento, però, il dato che pesa di più è quello relativo a Michele Sodano, che nelle sezioni già scrutinante viaggia oltre il 40%, attestandosi a 6.383 voti pari al 40,5%. Un risultato parziale che, se confermato anche nelle prossime sezioni, avrebbe un peso politico enorme. Non solo per il vantaggio accumulato sugli avversari, ma perché certificherebbe una crescita molto forte dell’area progressista in una città storicamente moderata e spesso vicina al centrodestra.

Dietro insegue Dino Alonge, fermo per ora a 5.519 voti, il 35,1%. Un distacco ancora recuperabile con molte sezioni da scrutinare, ma che comunque racconta un momento delicato per la coalizione che sosteneva il candidato del centrodestra. La partita resta apertissima, anche perché l’andamento dello scrutinio potrebbe cambiare sensibilmente nelle prossime ore.

Più distanti gli altri due candidati: Luigi Gentile si attesta al 13,6% con 2.140 voti, mentre Giuseppe Di Rosa raggiunge il 10,8% con 1.704 preferenze. Due percentuali che potrebbero però diventare decisive in prospettiva ballottaggio, soprattutto in termini di spostamento degli equilibri politici e delle future convergenze.

Colpisce anche il dato del voto disgiunto, altissimo: oltre 6.300 casi già registrati. Un elemento che conferma come molti elettori abbiano scelto di separare il voto al sindaco da quello alle liste, premiando candidati, profili personali e percezioni politiche più che le appartenenze tradizionali. Un segnale chiaro di fluidità elettorale e di una città che sembra avere votato con schemi molto diversi rispetto al passato.

Da segnalare inoltre la percentuale delle schede non valide, attualmente attorno al 5%. Anche questo è un dato significativo in una competizione molto combattuta e caratterizzata da una forte polarizzazione politica.

La sensazione, comunque, è che Agrigento stia vivendo uno dei passaggi politici più delicati e imprevedibili degli ultimi anni. Lo scrutinio continuerà ancora a lungo e soltanto i dati definitivi permetteranno di capire se qualcuno riuscirà davvero ad avvicinarsi alla soglia decisiva del 40% o se la città sarà destinata a tornare alle urne per il ballottaggio. Leggi anche: Comunali Agrigento, Sodano a un passo dal 40%: Alonge insegue

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