Agrigento, con luci e decori: eccezionale Natale in via Foderà

Quest’anno anche nelle strade secondarie della Via Atenea si accendono l’albero e le luci. Natale speciale per gli abitanti della via Foderà. Grazie al frutto del lavoro di una nutrita rappresentanza dei residenti, alcune strade del centro storico sono addobbate a festa. L‘iniziativa dell’8 dicembre, che aprirà la serie degli eventi natalizi, è solo una tappa della meravigliosa partecipazione dei cittadini. I bambini adorneranno un albero posizionato in strada. Intanto delle meravigliose palle di Natale, realizzate grazie al riciclaggio di bicchieri in plastica, adornano le strade. A partecipare sono sono stati i residenti che aderiscono al “Social Street” di via Foderà.



L’iniziativa per l’Immacolata

Intanto giorno 08 dicembre 2018 alle ore 11.00 ad Agrigento presso la via Foderà verrà inaugurato un Laboratorio Social per bambini finalizzato ad addobbare tutti insieme l’albero di Natale gentilmente donato dalla Forestale di Agrigento. Contestualmente sarà possibile scoprire la simpatica e colorata decorazione natalizia che i residenti della Via Foderà e dintorni hanno voluto regalare alla città. L’idea è nata grazie a dei laboratori su strada che ha visto bimbi,adulti ed anziani collaborare insieme (creando situazioni di incontro, amicizia, scambio e conoscenza tra i membri della social street). Il risultato finale sono state delle grandi sfere colorate ottenute con bicchieri di plastica riciclati che sono state appese lungo la via come dei grandi lampadari. i residenti hanno lavorato insieme. Straordinaria occasione per conoscersi meglio e discutere su temi importanti per la crescita di tutti. Pulizia, differenziata, controllo del territorio.