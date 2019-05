Una meravigliosa Porta Atenea con i suoi giardini, marciapiedi, ringhiere e lampioni a fare da biglietto da visita della città. L’ingresso della via Atenea ricorda certe strade parigine. Oggi al posto dei giardini ci sono i chioschi, al posto dei cavalli auto in sosta. Agrigento non è più quella di una volta.

1914. GIRGENTI. PORTA ATENEA.

Album foto storiche di Agrigento a cura di Peppe Pitrone