Nascondeva oltre 4 chili di droga, arrestato empedoclino

Pporto Empedocle: detiene 4 kg. di droga. Arrestato dalla polizia di stato

Nella giornata di ieri, martedì 28 maggio 2019, agenti della polizia di stato, coordinati dal vicequestore aggiunto Chiara Sciarabba hanno arrestato Michele Lo Negro (foto), classe 1974, empedoclino, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fatto si è verificato a Porto Empedocle ed è scaturito da mirati servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. I poliziotti avendo fondato motivo di ritenere che Lo Negro, noto alla polizia, potesse detenere un notevole quantitativo di sostanza stupefacente da reimmettere nel mercato, gli agenti del commissariato “frontiera” di Porto Empedocle, sottoponevano lo stesso a controllo di polizia.

Immediatamente, questi cercava di disfarsi di un grosso involucro di colore marrone, lanciandolo sotto un’autovettura ivi parcheggiata; il personale operante provvedeva prontamente e recuperare l’involucro che, essendo in parte strappato, consentiva di appurare che si trattava del confezionamento di cinque panetti di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish. ne seguiva l’immediata perquisizione personale del lo negro, estesa all’autovettura e ad un magazzino a lui in uso sito nelle vicinanze: proprio in quest’ultimo locale, gli agenti rinvenivano e sequestravano altri quattro involucri simili, contenenti anch’essi, sebbene in misura differente, diversi panetti di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish.

A seguito di apposita pesatura, la sostanza rinvenuta risultava ammontare ad un peso complessivo di kg. 4,290 . Stante la flagranza del reato, lo negro veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale di agrigento.