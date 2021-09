“Agrigento Centro” si è insediata la nuova dirigente Rosetta Greco

Si è insediata Rosetta Greco, nuova dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Agrigento Centro” di Agrigento. Per sei anni ha guidato il liceo “Vincenzo Linares”di Licata. Ha pubblicato una lettera di saluto sul sito web della scuola, rivolta ai docenti, agli alunni, alle famiglie, al personale non docente, alle istituzioni e associazioni del territorio.

Ecco la lettera:

Nell’assumere servizio come nuovo Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” di Agrigento, mi sento fortemente emozionata e fiera di intraprendere questa esperienza in una comunità come la Vostra, da sempre attenta alla centralità dell’alunno e alla formazione di cittadini attivi e consapevoli.

Nell’imminenza della ripresa delle attività didattiche, desidero inviarvi un sincero augurio, a fronte delle preoccupazioni e delle incertezze che caratterizzano questo momento storico, affinché tutto vada per il meglio e la vita scolastica possa riprendere nella normalità e nella serenità necessarie.

Auguri ai docenti affinché, con passione e cura, continuino a realizzare efficaci ambienti di apprendimento, valorizzare talenti e potenzialità, accogliere tutti e ciascuno.

Ringrazio il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e tutto il personale tecnico e amministrativo, il cui apporto sostiene la struttura entro cui si colloca l’educazione delle nuove generazioni.

Un grazie anche ai collaboratori scolastici, che quotidianamente si spenderanno per l’ordine ed il decoro e rendere gradevole l’ambiente scuola.

Ai genitori auguro di collaborare fattivamente con la scuola e contribuire, attraverso un reale Patto educativo di corresponsabilità, al successo formativo e alla crescita dei propri figli.



Rivolgo, inoltre, il mio saluto al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale, alle Forze dell’Ordine, al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto, alla RSU di Istituto, alle Organizzazioni sindacali e agli interlocutori di tutte le realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio che collaborano con la scuola per contribuire al suo funzionamento e al successo educativo.

A tutti è richiesto di stare al nostro fianco e camminare insieme, attivando sinergie proficue e stimolanti in un clima di dialogo, ascolto, confronto e rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni.

Auguri alle alunne e agli alunni, ai quali raccomando di affrontare con fiducia e curiosità il loro viaggio, a volte difficoltoso, nel mondo della conoscenza.

Abbiate il coraggio di volare alto e diventare protagonisti di una società più giusta e solidale!

Auguro a tutti di sentirsi parte attiva di una comunità dinamica e inclusiva, capace di condividere valori, prassi e idee, e dare risposte efficaci alle sfide educative poste dalla modernità.

Da parte mia, cercherò di ripagare la fiducia che vorrete accordarmi assumendo l’impegno e la responsabilità di “esserci” sempre e perseguire costantemente obiettivi di miglioramento, al fine di costruire una scuola di tutti e per tutti e che abbia a cuore i bisogni e le aspirazioni dei suoi allievi.

Porgo, infine, un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico uscente – dott.ssa Anna Gangarossa – che nel corso degli anni precedenti ha guidato con competenza e professionalità questa istituzione scolastica.

A tutti buon lavoro e buon anno scolastico!