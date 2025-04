Questa mattina, al Palacongressi di Agrigento, si è svolta la tradizionale celebrazione della Festa della Polizia, in occasione del 173º anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali e delle forze dell’ordine, con un tributo al lavoro instancabile e al sacrificio quotidiano degli agenti.

Nel suo messaggio per la festa, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza della Polizia come “presidio quotidiano di legalità e sicurezza“, ringraziando pubblicamente le donne e gli uomini in divisa per il loro impegno nel proteggere le comunità italiane. Un riconoscimento che, a livello nazionale, si inserisce nel contesto dell’approvazione del nuovo Decreto Sicurezza, che mira a rafforzare le tutele per le forze dell’ordine.

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha voluto aggiungere il suo pensiero sull’importanza di questo giorno e sul ruolo fondamentale della Polizia nel territorio agrigentino. Durante la celebrazione, ha dichiarato: “Esserci sempre e il mondo che è stato scelto per quest’anno è un motto che si rinnova negli anni ed è un moto che fa parte del nostro DNA. Esserci sempre vuol dire non soltanto essere presenti sul territorio con le nostre pattuglie, con le nostre donne e uomini, ma esserci sempre vuol dire anche essere parte di un territorio, essere degli attori che, insieme ai cittadini e alle istituzioni, fanno il loro meglio per costruire la sicurezza per questa comunità.”

Parole che non solo confermano l’approccio proattivo delle forze di polizia sul territorio, ma pongono l’accento sulla sinergia necessaria con la comunità locale. Il questore ha continuato, sottolineando le premiazioni per merito straordinario che quest’anno hanno riguardato poliziotti che si sono distinti per l’impegno e il lavoro svolto, andando oltre le aspettative.

“Un’occasione veramente importante per fare il bilancio dell’anno. Il mio personale bilancio come capo della polizia di questa provincia è assolutamente positivo, perché ho visto l’impegno della nostra struttura in tutte le sue articolazioni, dalla questura alle specialità, ai commissariati sul territorio. Abbiamo portato avanti numerose iniziative di lavoro, affrontando molte sfide che il territorio ci metteva di fronte, sia per quanto riguarda la criminalità e il controllo del territorio, ma anche per tante manifestazioni che vanno a costituire l’essenza stessa di questo territorio.” Ha poi concluso, enfatizzando il contributo fondamentale che la Polizia dà per garantire la sicurezza durante eventi religiosi e sportivi, che sono un valore aggiunto per la provincia di Agrigento.

La giornata si è rivelata quindi non solo un momento di celebrazione, ma anche di riflessione sull’importanza di un’alleanza tra le forze dell’ordine, le istituzioni e i cittadini, un’alleanza che contribuisce a mantenere Agrigento e il suo territorio sempre più sicuri e accoglienti per chi li abita e per i visitatori.

