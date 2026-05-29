Si registra un cambio nella squadra degli assessori designati del candidato sindaco Gerlando “Dino” Alonge in vista del ballottaggio per le elezioni comunali di Agrigento.
Con una nota, Carla Sicurello ha annunciato la propria rinuncia all’incarico di assessore designato, spiegando che, alla luce dell’esito del primo turno, la coalizione che sostiene Alonge avrebbe oggi la necessità di rafforzare soprattutto la propria componente politica.
«Sono costretta a rinunciare all’impegno già assunto che mi vede assessore designato dal candidato sindaco Dino Alonge. Alla luce dell’esito del primo turno elettorale, ritengo che la compagine a sostegno di Dino Alonge abbia oggi la necessità di rafforzare soprattutto la propria dimensione politica, più che quella tecnica», scrive Sicurello.
L’ex assessore designata sottolinea di considerare concluso il contributo offerto in questa prima fase della campagna elettorale e riconosce la necessità, da parte del candidato sindaco, di compiere una scelta orientata a consolidare ulteriormente la coalizione in vista della sfida decisiva del ballottaggio.
«Si apre ora la delicata fase del ballottaggio, nella quale il candidato sindaco Dino Alonge ha ritenuto opportuno compiere una scelta di natura prevalentemente politica, orientata a consolidare ulteriormente la coalizione e il progetto amministrativo per la città», aggiunge.
Nel messaggio non manca un ringraziamento a Dino Alonge e a Fratelli d’Italia per la fiducia accordata, definendo l’esperienza «un importante momento di crescita personale e umana».
«Resto comunque a disposizione di Dino e del Partito, ai quali auguro sinceramente di vincere il ballottaggio e di poter realizzare i progetti presentati nel programma elettorale per Agrigento», conclude Carla Sicurello.
La decisione arriva nel pieno della campagna per il secondo turno e conferma come, nella fase che precede il ballottaggio, le valutazioni sugli equilibri politici della futura amministrazione stiano assumendo un peso sempre maggiore rispetto alle scelte di carattere tecnico.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp