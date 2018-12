Agrigento, cambio alla viabilità in occasione del concerto di fine anno

Cambio alla viabilità in occasione del concerto di fine anno ad Agrigento.

Nuove disposizioni dell’amministrazione comunale per il salotto buono, la Via Atenea. La strada non sarà transitabile, dalle ore 22 di oggi, e fino alle ore 3 del mattino del primo gennaio., che diventerà off-limits

Divieto di sosta dalle ore 18.00 e fino ad un’ora dopo la fine dei giochi pirotecnici, in viale Europa che resterà anche chiusa al traffico veicolare almeno un’ora prima dello spettacolo dei fuochi e fino a un’ora dopo la conclusione dello stesso.

Piazza Pirandello, che ospiterà il concerto di Lello Analfino e i Tinturia, vedrà il divieto di sosta a tutti i veicoli a partire dalle ore 18 e il divieto di transito scatterà alle 22.

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha vietato, a partire dalle ore 21 di oggi e fino a domani alle ore 6, la vendita di bevande, di qualunque genere, in bottiglie o bicchieri di vetro, e la vendita, nonchè l’esplosione, di botti e artifici pirotecnici all’interno dell’area del concerto.

Divieto per tutti di portare valige, trolley, bombolette spray, trombette da stadio, fumogeni, oggetti da taglio, da punta, bende alcoliche, bastoni per selfie, materiale infammabile, razzi di segnalazione, e stupefacenti.

Il comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni, su indicazione dell’amministrazione comunale, ha firmato le ordinanze di viabilità per garantire la massima sicurezza.