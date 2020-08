Agrigento, cambia ancora la Ztl in centro: ecco tutte le modifiche

Il Comune di Agrigento ha adottato la delibera n.5 del 31 luglio, per la modifica della Ztl del centro cittadino. Si cambia ancora. Dopo le proteste, le formali richieste da parte dei commercianti, le sollecitazioni di Confcommercio, si torna ai vecchi orari per regolamentare la Ztl della via Atenea. In piena campagna elettorale quindi, l’Amministrazione Firetto, non ha potuto far altro che accontentare le richieste dei commercianti, o meglio della stragrande maggioranza di essi. In tanti infatti si erano lamentati di non essere stati interpellati per i cambiamenti di orari.

Adesso tutti i giorni, compresi i festivi non si transita dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 2. Nella vecchia delibera la strada era chiusa al traffico dalle 11 del mattino alle 2 di notte. Chi è minuto di pass o in possesso di auto elettriche può transitare senza preclusione alcuna.