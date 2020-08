Agosto alla Kolymbethra con gli arancini di Camilleri, granite e Dj set

Programma dettagliato evento domenica kolymbethra:

Prima Domenica di Agosto alla Kolymbethra con

Gli Arancini e le Granite di Montalbano

In ricordo di Andrea Camilleri

2 agosto 2020 ore 10,00 – 24,00

La scrittura di Andrea Camilleri è un continuo misurarsi con i piaceri del palato, si passa dal cibo di strada alle opere d’arte culinaria, come gli arancini di Adelina, celebrati nella raccolta di racconti “Gli arancini di Montalbano”, bocconi impossibili da dimenticare: “un ricordo che sicuramente gli era trasùto nel Dna, nel patrimonio genetico. Adelina ci metteva due jornate sane sane a pripararli”.

Salvo Montalbano ama anche i dolci, con passione irrefrenabile, e spesso incontra sulla sua strada dolci e dolcetti che rinfrancano le sue giornate. Appuntamento immancabile, nei mesi caldi, è la granita – di cui Camilleri dà, ne “Il cane di terracotta”, la ricetta, semplicissima “C’era la granita di limone che la cammarera gli preparava secondo la formula uno, due, quattro: un bicchiere di succo di limone, due di zucchero, quattro di acqua. Da leccarsi le dita”. Compagna ideale della granita, perfetta a ogni ora del giorno, la brioche.

La prima domenica di agosto la dedichiamo al ricordo di Andrea Camilleri ed alla grande gioia di vivere che lo caratterizzava. Sarà il nostro grazie all’uomo che ha saputo fare capire i siciliani ed a fare amare la bellezza della Sicilia in tutti i continenti.

Questa iniziativa è organizzata dal FAI – Giardino della Kolymbethra con il patrocinio del Parco della Valle dei Templi di Agrigento.

PROGRAMMA

Ore 10,00 Inizio accoglienza visitatori al Punto FAI di Porta quinta Ore 10,00 – 19,00 Visite guidate del Giardino della Kolymbethra Ore 10,00 – 18,00 Gli Arancini di Montalbano preparate dalla storica Panetteria Terra Dunci di Aragona. Alla carne, al burro, al pistacchio, e tanti altri gusti ancora! Ore 10,00 – 18,00 Le Granite di Montalbano preparate dalla Gelateria Infurna di Agrigento Ai gusti di: Limone, Arancia, Mandarino, Gelso rosso, Mandorla, Cantalupo, Anguria, Amarena, Ficodindia, Pistacchio. Ore 18,30 – 24,00 Sere FAI d’Estate – “Aperitivo in Musica” a cura di: Mediterraneo Yachting Club DJ Set Adriano Varisano

Prima Domenica del Mese (ore 10,00 – 18,30):

Ridotto Adulti: € 4,00

Ridotto Ragazzi: € 2,00 (5-17 anni)

Iscritti FAI: gratuito

Sere Fai d’Estate (ore 18,30 – 24,00):

Biglietti di ingresso al giardino

Adulti: € 6,00 – Residenti: €. 4,00 – Ragazzi (6-17 anni) ed Iscritti FAI: € 3,00

Aperitivo: a consumazione come da menù al banco bar

Informazioni: biglietteria Giardino della Kolymbethra tel. 335-1229042

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/sere-fai-destate-2#beni

Acquisto biglietto online:

https://www.cognitoforms.com/FAI11/serefaidestategiardinodellakolymbethra

Per i partecipanti alla manifestazione, a partire dalle ore 18,30, è previsto l’accesso gratuito al Parco della Valle dei Templi solo dall’ingresso di Porta Quinta, in C.da Sant’Anna, dove sarà attivato un Punto FAI con i nostri Volontari che accoglieranno i visitatori, eseguiranno i controlli anti-Covid19, ed accompagneranno i gruppi fino al cancello di ingresso della Kolymbethra. NON E’ CONSENTITA LA VISITA DELLA COLLINA DEI TEMPLI. Si consigliano scarpe comode.