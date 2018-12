Agrigento, aula Sollano approva il bilancio

Approvato il Bilancio al Comune di Agrigento. Il documento è passato.

Con 10 voti a favore, 5 astenuti e 3 contrari è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Agrigento. Per l’amministrazione attiva, che ha tirato un sospiro di sollievo, era importante approvare il Bilancio per evitare sanzioni e sgradevoli conseguenze.

Una situazione che nonostante il parere negativo del revisore dei conti, pare abbia scosso in maniera importante tutto il panorama politico agrigentino.

Solo qualche giorno fa il Commissario della regione aveva parlato chiaramente: il parere negativo dei Revisori non fa venir meno l’obbligo di approvare il documento. L’appuntamento per l’approvazione era per la giornata di oggi, dopo poche ore di seduta dal Comune si registra la fumata bianca.