Agrigento terra baciata dal sole. Si tratta di una verità sotto gli occhi di tutti, dei turisti e dei residenti, ma che viene confermata anche dai “freddi” numeri. Un recente report prodotto dal Sole 24 Ore, infatti, ha evidenziato quanto segue: in Italia sono pochissime le mete turistiche che possono contare sul clima di Agrigento, in questa calda e afosa estate 2024. Una bella notizia per tutta la Sicilia, per gli ovvi risvolti positivi in termini di afflusso turistico. Vediamo dunque di approfondire i dati in questione.

Agrigento al 9 posto nell’Indice Clima 2024

Agrigento è protagonista delle estati italiane, posizionandosi al nono posto nell’Indice Clima 2024, stilato dal Sole 24 Ore. Questa classifica è il risultato di un’accurata analisi dei dati di 3bmeteo, che ha valutato le condizioni meteorologiche dal 2013 al 2023. Agrigento, inoltre, si fa notare per essere la città con il maggior numero di ore di sole giornaliere, con una media di 9,1 ore al giorno. Un clima così non solo contribuisce al benessere quotidiano dei suoi abitanti, ma attrae un numero sempre maggiore di turisti, affascinati dalle bellezze naturali di una delle mete più straordinarie della Sicilia.

Dopo la pandemia, la Trinacria ha messo a segno un rilancio notevole del turismo. Nel 2022 sono stati registrati 14,851 milioni di turisti, un numero ormai in linea con i valori pre-pandemia del 2019. Le previsioni per il 2024 indicano un aumento del 10,8% nei flussi turistici rispetto all’anno precedente. Inoltre, il numero di turisti stranieri è cresciuto in modo netto, con un incremento del 24,8% rispetto al 2022. Catania, che si posiziona al quarto posto nella stessa classifica, conferma ancora una volta il fascino della Sicilia dovuto non solo all’arte, alla natura e alla cultura, ma anche al clima.

Poco sopra abbiamo specificato che la vittoria di Agrigento (così come quella di Catania) va a beneficio dell'intero comparto turistico della Sicilia. Un clima così, infatti, aiuta le attività del settore ad ottenere un riscontro maggiore in termini economici.

Gli altri dati dell’Indice Clima 2024

La classifica dell’Indice Clima si basa su dieci parametri che misurano la qualità del “bel tempo”. Questi fattori includono non solo le ore di sole, ma anche le temperature medie e la frequenza dei fenomeni meteorologici estremi. Siracusa, purtroppo, ha registrato nel 2023 ondate di caldo con temperature che hanno raggiunto picchi di 47°C, con una media di 111 giorni all’anno sopra i 35 gradi. Agrigento e Catania, invece, forniscono un’alternativa più vivibile e accogliente, il che le rende una scelta ideale per chi cerca condizioni meteorologiche soleggiate ma più miti. Ecco spiegato perché Agrigento, con il suo clima ideale e le bellezze storiche e naturali, rappresenta una meta sempre più ambita.