Agrigento avrà il “Monumento al Bersagliere”

Venerdì 4 ottobre, alle 10,00, presso il Giardino Botanico del Libero Consorzio di Agrigento, verrà inaugurato il “Monumento al Bersagliere”.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi previsti dal programma del Raduno Interregionale Sud che si svolgerà ad Agrigento dal 4 al 6 ottobre 2019.

Il monumento al bersagliere, è stato realizzato con il contributo determinante dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento, diretta dal prof. Alfredo Prado. Autore dell’opera è il prof. Domenico Boscia, pittore, scultore e ceramista originario della provincia di Messina, molto noto negli ambienti artistici siciliani e nazionali.

Il manufatto consiste in un busto in pietra lavica riproducente un bersagliere sovrapposto ad un cippo in tufo sistemato in un’aiuola al giardino botanico, gentilmente concesso dal commissario del Libero Consorzio. Il busto nella parte anteriore è decorato con i colori della pelle e dell’uniforme del fante piumato, con effetti ceramizzati. Sotto il busto, una targa ricorderà il giorno dell’inaugurazione.