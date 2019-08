Agrigento, auto trafitta dal guardrail: quattro feriti

Marito, moglie e i loro due figlioletti, vivi per miracolo. Il nucleo familiare, di Agrigento, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale, avvenuto lungo la strada statale 189, in territorio di Campofranco.

La Lancia Y, su cui viaggiava la famiglia, dopo essere uscita fuori strada, è stata “trafitta” dal guardrail (nella foto). Ad avere la peggio uno dei figli, a cui sono stati applicati diversi punti di sutura. Non è grave.

Lievi traumi per la coppia di coniugi e l’altro bambino. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri.