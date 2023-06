Agrigento, auto si ribalta sulla statale 640 e prende fuoco: due morti. Chi sono le vittime

Due persone sono morte per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 lungo la statale 640 nei pressi del bivio per contrada Scintilia e Favara. L’auto sulla quale viaggiavano, per cause ancora in corso d’accertamento, si è ribaltata e ha preso fuoco. I due rimasti intrappolati nell’abitacolo sono morti carbonizzati. Non è ancora chiara la dinamica. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri.

La prima vittima che i soccorritori hanno identificato è Giuseppe Nobile, 75 anni, di Favara, geometra in pensione. La seconda è una donna Calogera Stella di Santa Caterina di Villarmosa di 70 anni. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, che dopo un impatto con un’Audi, s’è ribaltata più volte, incendiandosi. Per i due occupanti non c’è stata nessuna possibilità di scampo.