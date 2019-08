Agrigento, auto contro il muro per le pessime condizioni della strada

Un incidente stradale ha coinvolto una Fiat 500 (nella foto), presa noleggio da una coppia di turisti, in vacanza nell’Agrigentino. Teatro del fatto la strada della “Mosella”, il tracciato che unisce le statali 115 e 640. I due turisti sono usciti fuori strada per via delle condizioni del manto stradale, nello specifico mentre attraversavano una serie di dislivelli e dossi della strada, che versa in cattivo stato, hanno spaccato cerchione e coppa dell’olio.

Il mezzo è finito fuori strada, finendo contro un muretto, adiacente alla carreggiata. Per fortuna la coppia, a parte un grosso spavento, non hanno riportato gravi ferite. Sono stati soccorsi da altri utenti della strada, che sopraggiungevano. Sul posto un’ambulanza, e i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno redatto una relazione. Constatate le pessime condizioni in cui versa il manto stradale.