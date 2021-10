Agrigento, assemblea dei Giovani di Forza Italia: “Rinnoviamo il nostro impegno”

Ad Agrigento, nella sede provinciale di Forza Italia, si è svolta un’assemblea del coordinamento provinciale dei Giovani di Forza Italia. Sono stati presenti molti giovani del partito, tra cui il coordinatore provinciale, Igor Di Caro, il neo coordinatore cittadino, Francesco Amato, e le coordinatrici Simona Franciamore e Giovanna Scaduto. Durante l’incontro si è discusso di varie tematiche afferenti al territorio e della programmazione dei prossimi impegni. Di Caro commenta: “Il gruppo agrigentino dei Giovani di Forza Italia è in continua espansione grazie all’ingresso di ragazzi della provincia che hanno voglia di mettersi in gioco, di far bene nel territorio e spendersi per la loro comunità”.