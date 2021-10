Medici, la Trinacria Palermo vince la Supercoppa. Nella squadra Paquito Danile

Tra i 16 medici calciatori che hano conquistato la supercoppa c’è anche il fisiatra agrigentino, Paquito Danile. L ’ASD Medici Trinacria Palermo ha portato a casa un altro grande successo battendo il Napoli per 2 – 1. Partita vinta in rimonta dai siciliani: un primo tempo equilibrato nel quale il Napoli è passato in vantaggio. Poi la Trinacria Palermo è uscita fuori e ha portato a casa la coppa grazie alla doppietta di Dario Costa, ex Akragas e Trapani, bomber della squadra guidata dal tecnico Giuseppe Massei e dal presidente Teo Guzzetta. Molta la soddisfazione del medico agrigentino per il coronamento di un grande del percorso compiuto dalla squadra.

La gara è stata disputata ieri, domenica 17 ottobre, alla “Schianarena” di Pozzuoli.