Un incidente stradale autonomo si è verificato, sabato notte, presso la rotatoria “San Pietro, dove è collocato il tabellone della “Strada degli Scrittori”, lungo la S.S. 640.

Un’auto è finita fuori strada, per cause ancora in fase di accertamento, finendo la sua corsa proprio sopra l’aioula della rotatoria. Airbag in funzione e tanto spavento per il conducente e gli occupanti dell’auto, una Peugeot 107, che è rimasta tutta la notte sul posto dove si è verificato il sinistro. FOTO ARCHIVIO