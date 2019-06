Agrigento, sbarco “fantasma”: barcone fotografato a Torre Salsa

Sbarco “fantasma” sulle spiagge agrigentine. La testimonianza arriva da Torre Salsa. Nella meravigliosa spiaggia incotaminata è attualmente arenato un barcone, chiaro segnale che il fenomeno immigrazione clandestina è ancora vivo. Prima che venga rimossa la traccia dell’ennesimo sbarco, l’architetto Angela Maria Giglia, frequentatrice della meravigliosa riserva natuale, ha fotografato il natante per documentare quello che continua a succedere giorno dopo giorno. Ovviamente dalla Riserva di Torre Salsa si sono già attivati per bonificare la zona e portare via il barcone, restituendo la spiaggia al suo naturale splendore.

Il barcone, come documentato anche dalle immagini di Claudio Lombardo, è arenato in spiaggia dallo scorso 30 aprile, quando, secondo il rappresentante di MareAmico si sarebbe verificato il primo sbarco fantasma del 2019. Una trentina di tunisini, racconta, erano arrivati sulla barca di quasi 10 metri a riva e si sono dileguati tra le campagne circostanti. 25 di loro sono stati fermati dai carabinieri di Siculiana mentre cercavano di raggiungere Agrigento sulla ss 115.