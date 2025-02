AGRIGENTO – Cresce la preoccupazione tra i cittadini per gli avvisi di accertamento esecutivi inviati dal Comune di Agrigento in merito al pagamento di imposte locali arretrate come IMU, TASI e TARI. La questione sta creando forti disagi, soprattutto per coloro che si trovano in difficoltà economiche e che faticano a far fronte agli oneri fiscali accumulati negli anni.

A esprimere seria preoccupazione è Adiconsum, che evidenzia come tali avvisi, giunti senza una preventiva comunicazione chiara e senza la possibilità di concordare piani di rateizzazione o dilazione del pagamento, rischino di mettere ulteriormente in crisi numerose famiglie già provate dalla difficile congiuntura economica.

L’appello di Adiconsum: “Servono flessibilità e confronto”

“Non possiamo ignorare la situazione delicata in cui molti cittadini si trovano oggi”, sottolinea Ilenia Capodici, responsabile provinciale di Adiconsum.

“Le difficoltà economiche, acuite dalla crisi e dalla pandemia, hanno reso complicato per molte famiglie onorare gli impegni fiscali. Il Comune deve tenerne conto e adottare soluzioni più eque”.

Secondo Adiconsum, l’assenza di un confronto preventivo tra amministrazione e cittadini potrebbe generare pignoramenti e sanzioni sproporzionate, senza offrire reali possibilità di regolarizzazione.

Le richieste al Comune di Agrigento

Adiconsum chiede all’amministrazione di rivedere le modalità di gestione degli avvisi, introducendo misure di maggiore tutela per i contribuenti in difficoltà. Tra le proposte avanzate:

Comunicazione più chiara e tempestiva sugli avvisi di accertamento;

sugli avvisi di accertamento; Possibilità di rateizzazione e piani di pagamento flessibili per chi è in difficoltà economica;

per chi è in difficoltà economica; Apertura di un canale di dialogo diretto con le associazioni dei consumatori, per monitorare e risolvere le problematiche legate alla gestione fiscale.

“L’obiettivo è tutelare i cittadini senza caricarli di oneri insostenibili. Confidiamo che l’amministrazione valuti con attenzione la situazione economica attuale e adotti misure adeguate”, conclude Capodici.

Adiconsum si mette a disposizione per offrire assistenza e chiarimenti ai cittadini che hanno ricevuto gli avvisi e necessitano di supporto nella gestione delle pratiche fiscali.

