Agrigento, al Teatro Pirandello torna la lirica: domenica 18 ottobre tre opere in scena

La XXII edizione della Masterclass di canto lirico dell’Accademia Vittorio Terranova si conclude con uno spettacolo dedicato a Rossini, Donizetti e Puccini. Ingresso gratuito su invito e prenotazione.

AGRIGENTO – La grande musica lirica torna protagonista al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento. Domenica 18 ottobre 2026, alle ore 18, è in programma lo spettacolo conclusivo della XXII edizione della Masterclass di canto lirico, promossa dall’Accademia d’Arte Lirica I.M.C. Vittorio Terranova, associazione musicale e culturale europea lirico-concertistica.

Un appuntamento dedicato agli appassionati dell’opera, con una selezione semiscenica di tre celebri capolavori del repertorio italiano: “Il Signor Bruschino” di Gioachino Rossini, “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti e “La Bohème” di Giacomo Puccini.

La serata rappresenta il momento conclusivo del percorso di formazione e perfezionamento artistico della Masterclass, giunta alla sua ventiduesima edizione, sotto la guida del maestro Vittorio Terranova, docente e regista dello spettacolo.

La direzione musicale è affidata al maestro Davide Dellisanti, affiancato dai direttori concertatori Takehiro Wada ed Eriko Sumiyoshi, quest’ultimo anche direttore artistico dell’I.M.C. Al pianoforte Uchida Kiyotaka. A presentare la serata sarà Gaspare Frumento.

Per Il Signor Bruschino è prevista la partecipazione dell’Orchestra da camera Wandy, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro.

L’iniziativa, che vede anche la presenza della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, offre al pubblico agrigentino un’occasione per riscoprire il fascino del melodramma italiano e valorizzare il lavoro di formazione artistica portato avanti dall’Accademia.

L’ingresso è gratuito, su invito e prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il numero 373 511 8400.

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