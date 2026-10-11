È stato completamente carbonizzato il motociclo Honda di proprietà di un ventiquattrenne disoccupato saccense. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’allarme è scattato la scorsa notte, quando le fiamme hanno avvolto il mezzo a due ruote posteggiato sotto l’abitazione del proprietario, nel pieno centro di Sciacca.

Le cause del rogo sono ancora in corso d’accertamento. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno provveduto a spegnere il rogo. Nonostante il loro intervento, il motociclo è stato completamente distrutto, ridotto ormai a una carcassa inservibile. I carabinieri della Stazione di Sciacca hanno avviato le indagini per fare luce sull’episodio.

Gli investigatori operano in un contesto non semplice: nella zona del fatto non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile o bottigliette con residui di benzina, e l’area risulta priva di impianti di videosorveglianza.

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