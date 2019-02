Agrigento, agenti senza stipendio e divise: Polizia in assemblea

Assemblea sindacale degli agenti della Polizia Locale di Agrigento. Gli stessi da tempo, denunciano il mancato saldo degli arretrati. Inoltre segnalano una situazione davvero difficile da sopportare. Carenza del personale, che complica lo svolgimento di alcune attività, e la mancata fornitura dei vestiti e delle divise.

Per questo motivo domani mattina a partire dalle 10 – davanti il Comando della Polizia Locale a Villaseta – si riuniranno gli agenti in assemblea sindacale. Lo stato di agitazione c’è ed esiste già da tempo ma adesso non si esclude anche la possibilità di poter indire uno sciopero in aperto contrasto con l’amministrazione comunale.