Agrigento si affida al 36enne Michele Catalani per traghettare la squadra nel difficile campionato di serie B. La notizia è apparsa su Spicchi d’Arancia (Puccio Lapenna), che da Catalani come nuovo capo allenatore in sostituzione di Cagnardi che è stato liberato per andare a Treviglio. Il tecnico toscano ha firmato un contratto annuale, con opzione per il 2021-22, liberandosi dal contratto di uguale scadenza che lo legava a Lucca.