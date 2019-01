Agrigentino promosso, sarà concorrente di MasterChef

Il capitano ha portato la nave in porto”. Così esordiva lo chef stellato Giorgio Locatelli durante la prima puntata di giovedì 17 gennaio dell’ottava edizione di MasterChef Italia, in onda in prima serata su Sky Uno. Salvatore Cozzitorto, 31 anni, comandante di navi mercantili, in occasione della seconda puntata, ieri sera, giovedì 24 gennaio, ha superato la prova dell’Hangar vincendo la sfida contro la concorrente umbra, Mara, ed ha “attraccato la sua nave” nel programma televisivo culinario più amato dagli italiani, entrando così a far parte della tanto ambita masterclass, formata dai venti componenti protagonisti della ottava edizione. Il giovane comandante agrigentino, con passione e determinazione “rinforza gli ormeggi” e ha mostrato da subito la sua grande ambizione che Joe Bastianich ha notato sin dall’inizio. Salvatore ha preparato uno “Stricasale di polpo”, un polpo bruschettato su una purea alla curcuma, capperi e pomodorino.

Il premio in palio comprende la vincita di 100mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di scrivere il primo libro di ricette.

Non resta dunque che rinnovare il più grosso “in bocca al lupo” al nostro capitano da parte di tutta la provincia di Agrigento. (Teleacras)