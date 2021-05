Agguato ad un ristoratore, una condanna e un’assoluzione

Il Gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, al termine del processo con rito abbreviato, ha deciso una condanna e un’assoluzione per i due favaresi, al processo, scaturito dall’agguato al ristoratore Saverio Sacco, di Porto Empedocle, avvenuto il 28 aprile del 2017, in Belgio, dove i due vivevano. Inflitti 5 anni e 4 mesi di reclusione per Mario Rizzo, 34 anni, di Favara. Assolto dalla stessa accusa il cognato Gerlando Russotto, 31 anni, anche lui di Favara, condannato a 1 anno e 10 mesi per l’accusa di detenzione di armi.

Il Pubblico ministero Alessandra Russo, trasferita da poco alla Procura di Catania dopo la requisitoria, aveva chiesto 6 anni e 6 mesi per Rizzo, e 9 anni e 10 mesi per Russotto. I due che sono cognati, vennero arrestati nell’agosto del 2018, dopo che nel sottotetto della palazzina dove abita Russotto, il personale della squadra Mobile trovò un mini arsenale. Alcune di quelle armi a dire di Rizzo, sarebbero state usate per l’agguato al ristoratore.

A raccontare come si sarebbero svolti i fatti per l’agguato in Belgio, è stato proprio Rizzo, il quale si sarebbe autoaccusato del mancato delitto, ed ha avrebbe fatto i nomi degli altri soggetti coinvolti. Uno sarebbe proprio il favarese Russotto, che la sera dell’agguato sarebbe stato alla guida di un’Alfa Romeo 147, l’altro l’empedoclino Salvatore Prestia, 39 anni, anche lui arrestato dalla squadra Mobile di Agrigento. Con le dichiarazioni di Rizzo e le indagini, i poliziotti della Mobile, guidati dal dirigente Giovanni Minardi, hanno fatto luce su quell’episodio di violenza.