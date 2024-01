Una quindicina di tifosi del Licata calcio sono stati aggrediti da un gruppo di facinorosi dopo la gara con il Real Casalnuovo, disputata in terra campana, lungo la strada di ritorno. Due giovani sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Pare che sia stato danneggiato anche il pullmino preso a noleggio con il quale i tifosi licatesi avevano effettuato la trasferta. Sul posto è intervenuta la polizia. Il pullman della squadra gialloblù, si è fermato per soccorrere i propri tifosi.