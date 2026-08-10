Tre ragazzi agrigentini sono stati picchiati fuori da un locale della movida. È quanto accaduto nella notte di sabato a Gibellina dove un branco, composto da una decina di giovani tra i 18 e i 20 anni, si è scagliato con violenza nei confronti di un gruppo di minorenni agrigentini. Ad avere la peggio sono stati due fratelli di Santa Margherita Belice e un ragazzo di Montevago.

Tutti sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca con traumi sparsi. Ad uno di loro sono stati applicati alcuni punti di sutura vicino all’occhio per i calci ricevuti.

Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti che stanno già sentendo testimoni e visionando i filmati delle telecamere che potrebbero aver ripreso la scena. Si è trattata di una vera e propria aggressione, secondo alcune testimonianze, avvenuta con l’uso di catene, cinture, tirapugni e addirittura un rastrello. Tra i contusi anche una ragazza minorenne di Montevago che avrebbe riportato un livido al volto per un colpo di cintura.

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