Avrebbe maltrattato e aggredito la moglie in più occasioni, anche davanti ai figli minorenni, provocandole uno stato d’ansia e terrore. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno messo fine alle violenze. I militari dell’Arma hanno arrestato un operaio agrigentino trentenne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento su disposizione del gip. La vicenda ha origine nei mesi scorsi quando, in seguito alle violenze, era anche stato attivato il “Codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica.

Gli episodi incriminati si sarebbero verificati all’interno della casa coniugale ma anche in strada. Il trentenne avrebbe sottoposto la coniuge a continui maltrattamenti, causandole un perdurante e grave stato d’ansia e di timore per la propria incolumità fisica.

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